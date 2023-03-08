البشائر والنصر زليتن في صدارة دوري الدرجة الأولى.. وتعليق اعتماد نتيجة رفيق مع أبي الأشهر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الثلاثاء، 15 مباراة في الجولة الثامنة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، أسفرت في المجموعة الثانية عن فوز نجوم بنغازي على بنغازي الجديدة (2-1)، وبالنتيجة ذاتها فاز البروق على نجوم أجدابيا (2-1)، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، هي النجمة مع القيروان (1-1)، والنسور مع الأنصار (2-2)، والخليج أجدابيا مع الأنوار (1-1).

وفي المجموعة الرابعة، فاز المستقبل على أبي الأشهر (3-2)، وبنفس النتيجة فاز الشط على المجد (3-2)، والفالوجا على ترهونة (3-2)، بينما فاز الترسانة على الوطن (3-صفر)، وتعادل رفيق مع البشائر دون أهداف.

- الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى

يتصدر البشائر المجموعة الرابعة بـ16 نقطة، ويلاحقه الوطن بـ15 نقطة، والترسانة بـ14 نقطة، والمستقبل بـ14 نقطة، وأبي الأشهر بـ12 نقطة، والشط بـ9 نقاط، ورفيق بـ9 نقاط، والمجد بـ7 نقاط، والفالوجا بـ5 نقاط، وترهونة بنقطتين.

لم تعتمد لجنة المسابقات نتيجة مباراة رفيق وأبي الأشهر التي توقفت في الجولة الأخيرة في بداية شوطها الأول، وبالتحديد في الدقيقة السابعة.

وفي المجموعة الخامسة فاز النصر زليتن على الشرطة (1- صفر)، والملعب الليبي على الجمارك (2- صفر)، والطلائع على الشروق (1- صفر)، وانتهت مباراتان بالتعادل هما الجزيرة مع الشموع (1-1)، والظهرة مع الوحدة (1-1)، وبهذا تكون الصدارة للنصر زليتن بـ17 نقطة، وأقرب الملاحقين الملعب الليبي بـ16 نقطة، والشموع 13 نقطة، والشرطة 13 نقطة، والجزيرة 11 نقطة، والطلائع بـ11 نقطة، والشروق 9 نقاط، والوحدة بـ7 نقاط، والظهرة بـ5 نقاط.