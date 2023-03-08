  • Alwasat News
Atwasat

تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 09:14 مساء
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»
لاعبا فريق الأخضر من مباراة سانت لوبوبو الكونغولي في الكونفدرالية، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

تضاءلت فرص الأخضر في العبور للدور المقبل من الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل اليوم أمام سانت لوبوبو الكونغولي، إلا أنه تبقى أمامه الفرصة للتأهل في حالة واحدة.

يجب على الأخضر تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالمجموعات أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في ملعب شهداء بنينا، قبل السفر إلى الجزائر لتحقيق الفوز على اتحاد العاصمة.

- التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
- الأخضر يحيي آماله في «الكونفدرالية» بتعادل جديد

ولا يكفي الأخضر الفوز في المواجهتين للعبور للدور المقبل، إذ يجب أن تنتهي مواجهة اتحاد العاصمة مع سانت لوبوبو المقبلة بفوز الفريق الكونغولي، وهزيمته في مباراته الأخيرة.

وتمكن الأخضر من تحقيق ثاني تعادل له في دور المجموعات، إذ مُني بالخسارة مرتين أمام الفريق الكونغولي ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي، وتعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري، وعاد وتعادل اليوم أمام سانت لوبوبو.

الأخضر متذيل المجموعة
وبات الأخضر في المركز الأخير للمجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، إلا أن آماله في الصعود لازالت قائمة، إذ يبتعد عن صاحب المركز الثاني بخمس نقاط، وسيستقبل المتصدر غالانتس على ملعب شهداء بنينا في المباراة المقبلة، قبل خوض آخر مواجهاته بدور المجموعات في الجزائر أمام اتحاد العاصمة.

ترتيب المجموعة الأولى
مارومو غالانتس تسع نقاط
اتحاد العاصمة سبع نقاط
سانت لوبوبو أربع نقاط
الأخضر نقطتان

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي

الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي
الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد

الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار

10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار
أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط

أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط
«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات

«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات
لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق

لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق
مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»

مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية العربية

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية ...
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز «80-63»
سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز «80-63»
بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس
بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس
ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في ...
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي ......
المزيد
ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية
ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية...
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»...
تعادل جديد للأخضر في «الكونفدرالية».. لكن الآمال باقية
تعادل جديد للأخضر في «الكونفدرالية».. لكن الآمال باقية...
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي ......
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في ......
المزيد