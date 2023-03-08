تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

تضاءلت فرص الأخضر في العبور للدور المقبل من الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل اليوم أمام سانت لوبوبو الكونغولي، إلا أنه تبقى أمامه الفرصة للتأهل في حالة واحدة.

يجب على الأخضر تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالمجموعات أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في ملعب شهداء بنينا، قبل السفر إلى الجزائر لتحقيق الفوز على اتحاد العاصمة.

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ولا يكفي الأخضر الفوز في المواجهتين للعبور للدور المقبل، إذ يجب أن تنتهي مواجهة اتحاد العاصمة مع سانت لوبوبو المقبلة بفوز الفريق الكونغولي، وهزيمته في مباراته الأخيرة.

وتمكن الأخضر من تحقيق ثاني تعادل له في دور المجموعات، إذ مُني بالخسارة مرتين أمام الفريق الكونغولي ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي، وتعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري، وعاد وتعادل اليوم أمام سانت لوبوبو.

الأخضر متذيل المجموعة

وبات الأخضر في المركز الأخير للمجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، إلا أن آماله في الصعود لازالت قائمة، إذ يبتعد عن صاحب المركز الثاني بخمس نقاط، وسيستقبل المتصدر غالانتس على ملعب شهداء بنينا في المباراة المقبلة، قبل خوض آخر مواجهاته بدور المجموعات في الجزائر أمام اتحاد العاصمة.