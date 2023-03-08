تعادل جديد للأخضر في «الكونفدرالية».. لكن الآمال باقية

القاهرة - بوابة الوسط

تبقى آمال نادي الأخضر الليبي في المنافسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية باقية، عقب التعادل اليوم الأربعاء أمام سانت لوبوبو الكونغولي بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا الدولي.

وتمكن الأخضر من تحقيق ثاني تعادل له في دور المجموعات، إذ مني بالخسارة مرتين أمام الفريق الكونغولي ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي، وتعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري، وعاد وتعادل اليوم أمام سانت لوبوبو.

- التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

- ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

وتأخر الأخضر في النتيجة منذ الدقيقة 15 من الشوط الأول، بعد تسجيل مهاجم لوبوبو مالانغا مواكو الهدف الأول في اللقاء، إلا أنه أدرك التعادل في الوقت بدل من ضائع عن طريق المهاجم ريتشموند بواكي وتحديدا عند الدقيقة 91.

الأخضر يتذيل مجموعته

وبات الأخضر في المركز الأخير للمجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، إلا أن آماله في الصعود لازالت قائمة، إذ يبتعد عن صاحب المركز الثاني بخمس نقاط، وسيستقبل المتصدر مارومو غالانتس على ملعب شهداء بنينا في المباراة المقبلة، قبل خوض آخر مواجهاته بدور المجموعات في الجزائر أمام اتحاد العاصمة.