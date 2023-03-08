أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

بات فريق الاتحاد المنستيري التونسي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.

وسجل بوبكر راوري هدف الفوز للاتحاد المنستيري في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من اللقاء، وفق ما نشرته جريدة «الصباح» التونسية.

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وضمن الاتحاد المنستيري تأهله بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، فيما جاء يانج أفريكانز التنزاني ثانيا بأربع نقاط، ومازيمبي الكونغولي ثالثا بثلاث نقاط، فيما جاء باماكو المالي أخيرا بنقطتين.