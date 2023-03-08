  • Alwasat News
Atwasat

أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 06:50 مساء
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»
لاعبو الاتحاد المنستيري التونسي يحتفلون بالفوز على مازيمبي الكونغولي بالكونفدرالية، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

بات فريق الاتحاد المنستيري التونسي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.

وسجل بوبكر راوري هدف الفوز للاتحاد المنستيري في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من اللقاء، وفق ما نشرته جريدة «الصباح» التونسية.

- التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
- ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

وضمن الاتحاد المنستيري تأهله بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، فيما جاء يانج أفريكانز التنزاني ثانيا بأربع نقاط، ومازيمبي الكونغولي ثالثا بثلاث نقاط، فيما جاء باماكو المالي أخيرا بنقطتين.

مارومو غالانتس أول المجموعة
وعلى صعيد آخر حقق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي الفوز اليوم بهدفين مقابل لا شيء على نظيره الجزائري اتحاد العاصمة، ليحتل الفريق الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط، فيما بات اتحاد العاصمة ثانيا بسبع نقاط، بينما تستمر مواجهة الأخضر وضيفه سانت لوبوبو الكونغولي، والتي ستحدد المركزين الثالث والرابع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي

الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي
الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد

الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار

10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار
أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط

أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط
«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات

«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات
لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق

لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق
مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»

مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية العربية

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية ...
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التعاون يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس الباز
التعاون يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس الباز
عطية يلحق بركب المدربين الراحلين في الدوري الليبي الممتاز
عطية يلحق بركب المدربين الراحلين في الدوري الليبي الممتاز
مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة تونس
مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات ...
سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز «80-63»
سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز «80-63»
بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس
بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
المزيد
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»
أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي ......
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في ......
ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في ......
بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس
بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس...
سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز «80-63»
سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز ......
المزيد