أول المتأهلين.. الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي «الكونفدرالية»

بات فريق الاتحاد المنستيري التونسي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.
وسجل بوبكر راوري هدف الفوز للاتحاد المنستيري في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من اللقاء، وفق ما نشرته جريدة «الصباح» التونسية.
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وضمن الاتحاد المنستيري تأهله بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، فيما جاء يانج أفريكانز التنزاني ثانيا بأربع نقاط، ومازيمبي الكونغولي ثالثا بثلاث نقاط، فيما جاء باماكو المالي أخيرا بنقطتين.
مارومو غالانتس أول المجموعة
وعلى صعيد آخر حقق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي الفوز اليوم بهدفين مقابل لا شيء على نظيره الجزائري اتحاد العاصمة، ليحتل الفريق الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط، فيما بات اتحاد العاصمة ثانيا بسبع نقاط، بينما تستمر مواجهة الأخضر وضيفه سانت لوبوبو الكونغولي، والتي ستحدد المركزين الثالث والرابع.
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