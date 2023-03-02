مهاجم مغربي يصل طرابلس لتدعيم هجوم الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

وصل اللاعب المغربي عبدالغفور المهري إلى طرابلس، اليوم الخميس، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي الأول لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع المهري لتعزيز صفوفه، استعدادا لمواجهات إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب باقي المنافسات.

- مدرب الاتحاد الجديد يصل طرابلس ووفد من النادي في استقباله

- عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف متصدر المجموعة الثانية في الدوري المحلي برصيد 21 نقطة، قادما من صفوف أولمبيك آسفي المغربي في صفقة إعارة حتى الصيف المقبل.

نبذة عن اللاعب

وبدأ المهري مسيرته مع نادي كوكب مراكش المغربي، وتدرج خلال عدة أندية حتى استقرت به الحال في أولمبيك آسفي، الذي سجل له ثلاثة أهداف من 15 مشاركة، ويبلغ طوله 188 سم، وقيمته السوقية 275 ألف يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت.

وواجه الاتحاد مشكلة في قيد لاعبيه الجدد، إلا أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أقر بصحة التسجيل، ووافق على مشاركة الصفقات الجديدة مع الفريق.

جانب من وصول لاعب الاتحاد الليبي الجديد عبدالغفور المهري من مطار طرابلس، 2 مارس 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)

لاعب الاتحاد الليبي الجديد عبدالغفور المهري من مطار طرابلس، 2 مارس 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)