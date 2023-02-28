عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثالثة إياب، بعد انتهاء أزمة الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل نادٍ لاستكمال المسابقة.

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تستعرض قناة الوسط «WTV» النقل للأسبوع الثالث لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، وجاءت مواعيد الاستوديوهات التحليلية والنقل لمباريات الجولة الثالثة من إياب «دورينا» بتوقيت ليبيا على النحو الآتي:

الخميس 2 مارس 2023

- السويحلي × المدينة - ملعب مصراتة 3:30 نقل «WTV»

- شباب الجبل × الصداقة - شهداء بنينا 3:00 نقل «WTV2»

الجمعة 3 مارس

- الاتحاد المصراتي × الأهلي طرابلس - مصراتة 3:00 استوديو «WTV»

- دارنس × الأهلي بنغازي - ملعب درنة 3:00 نقل «WTV2»

- الصقور × الأخضر - ملعب طبرق 3:00 تسجيل

- الأولمبي × أبوسليـم - ملعب الزاوية 3:30 تسجيل

- التعاون × الهلال - ملعب إجدابيا 3:00 تسجيل

السبت 4 مارس

- الخمس × الاتحاد - ملعب الخمس 3:00 استوديو «WTV»

- المحلة × أساريا - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV2»

- النصر × التحدي - ملعب شهداء بنينا 5:30 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).