صدارة للأهلي المصري والأهلي القطري بالعلامة الكاملة في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل في القاعات المجمعة باستاد القاهرة في مصر، بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، وجرت الجمعة الجولة الرابعة، حيث فقد السويحلي، ممثل الطائرة الليبية مباراته أمام كاظمة الكويتي بنتيجة (0-3)، كانت نتائجها (25-21، 25-22، 25-20).

وفاز الصداقة الفلسطيني على الميناء اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (21-25، 25-22، 25-8، 25-18)، كما فاز الوكرة القطري على بني ياس الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما فاز خبيل اليمني على مصافى الشمال العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، والأهلي القطري على النصر البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، والأهلي المصري على السيب العماني بثلاثة أشواط دون مقابل جاءت نتائجها (25-19، 25-18، 25-19).

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الترتيب قبل الجولة الخامسة

▪︎ المجموعة الأولى: يتصدرها الأهلي القطري بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وأقرب الملاحقين النصر البحريني 8، وثالث كاظمة الكويتي 7، والسويحلي الليبي 6، والصداقة الفلسطيني 3 نقاط، وفي آخر الترتيب الميناء اليمني دون نقاط.

▪︎ المجموعة الثانية: يتصدرها الأهلي المصري بالعلامة الكاملة 12نقطة من 4 مباريات، وأقرب الملاحقين الوكرة 10، والسيب 6، ومصافي الشمال 5، وبنى ياس 3، وخبيل اليمني دون نقاط.

مباريات جديدة في الدور التمهيدي

تشهد الجولة الخامسة مباريات جديدة في الدور التمهيدي، ويلتقي في المجموعة الأولى، النصر البحريني مع الميناء اليمني، وكاظمة الكويتي يتبارى مع الصداقة الفلسطيني، والسويحلي يواجه الأهلي القطري.

وفي المجموعة الثانية، الأهلي المصري يلتقي الوكرة القطري، ومصافي الشمال العراقي يتبارى مع بني ياس الإماراتي، والسيب العماني مع خبيل اليمني.