غدا.. المنتخب الليبي لكرة السلة يفتتح مشواره ببطولة المنستير

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق غدا الجمعة في الخامسة مساء أولى مواجهات المنتخب الليبي لكرة السلة ببطولة المنستير الدولية الودية، بلقاء المنتخب الجزائري.

ويشارك المنتخب الليبي بـ14 لاعبا في البطولة الودية، ويأمل في تحقيق أقصى استفادة بتجهيز لاعبي المنتخب للمنافسات القارية المقبلة، وفق ما نشرته صفحة كرة السلة الليبية «بفيسبوك».

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وأجرى المنتخب مباراة ودية استعدادية للبطولة أمام نادي الزهراء التونسي، وفقد نتيجتها لصالح الزهراء بنتيجة 89 مقابل 70 نقطة لليبيا.

ويمثل ليبيا 14 لاعبا، ويبلغ متوسط أطوال الفريق 194 سنتيمترا، بينما يبلغ متوسّط أعمار اللاعبين 22.85 عاما، بينما لا يملك المنتخب أي محترف أو لاعب مجنس في صفوفه.