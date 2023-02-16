بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت خلود الفلو بالعلامة الكاملة بالميدالية الذهبية لبطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، بعد فوزها، أمس الأربعاء، على سلمى الحاج في الدور الختامي للبطولة التي جرت في قاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس.

وأسدل الستار، أمس الأربعاء، على بطولة ليبيا للشطرنج السيدات التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي النسائي الليبي، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي للشطرنج وبمشاركة 11 لاعبة.

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وشهدت الجولة الختامية للبطولة خمس مباريات انتهت بفوز اللاعبة خلود الفلو على سلمى الحاج وتوجت باللقب، وفازت خولة الفلو على سجى حبارات، وحققت غالية القطعاني الفوز على سعاد الرايس، ورواء أبوزريبة على ريمان المسلاتي، وأم السعد ألماني على أنسام الرايس.



الترتيب العام

توجت اللاعبة خلود الفلو بذهبية البطولة برصيد 7 نقاط، ونالت الفضية شقيقتها خولة الفلو برصيد 6 نقاط، وحصدت الميدالية البرونزية اللاعبة غالية القطعاني برصيد 4 نقاط، وبكسر التعادل جاءت سعاد الرايس رابعا برصيد 4 نقاط، وخامسا أم السعد الماني بذات النقاط، وسادسا رواء أبوزريبة بـ4 نقاط، وسابعا سجى حبارات بـ3 نقاط، وبكسر التعادل جاءت سلمى الحاج ثامنا بـ3 نقاط، وتاسعا آية الزرقاني بـ3 نقاط، وعاشرا ريماس المسلاتي بـ2.5 نقطة، والحادي عشر أنسام الرايس بـ1.5 نقطة.

حفل الختام

شهد حفل الختام حضور عديد الشخصيات الرياضية، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، ورئيس اتحاد الشطرنج فوزي أبورجعة، ورئيس الاتحاد الرياضي للطلاب طارق حشاد، ورئيس الاتحاد الرياضي النسائي عواطف أبوشويشة، ورئيس اتحاد الدراجات نورالدين التريكي، ورئيس اتحاد كرة اليد الصديق ألفوناس، ورئيس لجنة مسابقات الشطرنج بشير القايد.

وألقيت في حفل الختام كلمات قصيرة من قبل رئيس الأولمبية الليبية ورئيس اتحاد الشطرنج، وأشادوا جميعا بالبطولة وبحسن التنظيم وهنأوا اللاعبات المتفوقات، وكل من أسهم في نجاح البطولة، قبل أن تنطلق بعدها مراسم تتويج اللاعبات المتفوقات بالتراتيب الثلاثة الأولى.

وتوجت اللاعبة خلود الفلو بالميدلية الذهبية وشهادة تقدير ومبلغ 300 دينار، وتحصلت شقيقتها خولة الفلو على الميدالية الفضية وشهادة تقدير ومبلغ 200 دينار، بينما توجت اللاعبة غالية القطعاني بالميدالية البرونزية وشهادة تقدير ومبلغ 150 دينارا.

ومنحت شهادات تقديرية إلى جميع اللاعبات المشاركات بالبطولة والحكام وإلى كل من أسهم في نجاح هذه التظاهرة.



شراطة: التنظيم كان رائعا ومميزا

أشاد الحكم الرئيس في البطولة أحمد شراطة في تصريح إلى «بوابة الوسط» بالتعاون المثمر والبناء والجهود المبذولة من قبل رئيس الأكاديمية الأولمبية الليبية حدهم العابد ورئيس الاتحاد الرياضي النسائي.

وأضاف شراطة: «البطولة تميزت بالتنظيم الجيد والمستوى الفني كان متوسطا، نظرا إلى قلة عدد اللاعبات المشاركات، نظرا لتزامن البطولة مع الامتحانات الدراسية».

وتابع: «لفتت نظري أربع لاعبات صغار السن، وهن غالية القطعاني من مدينة قمينس ورواء أبوزريبة من مدينة الزاوية وسجى حبارات وسلمى الحاج من مدينة طرابلس».

وأردف: «سنضع برنامجا خاصا لهن ليكونن نواة لمنتخب نسائي قوي في المستقبل».

واختتم شراطة تصريحاته بقوله: «أنا سعيد بالتعاون والتنسيق والاهتمام الذي وجدناه من الاتحاد الرياضي النسائي ومن الأكاديمية الأولمبية، وسند جسور التعاون معهما من أجل تطوير المستوى الفني للاعبات الشطرنج».

لقطة من تتويج لاعبات الشطرنج المشاركات ببطولة ليبيا لشطرنج السيدات، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)

لقطة من تتويج لاعبات الشطرنج المشاركات ببطولة ليبيا لشطرنج السيدات، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)

لقطة من تتويج لاعبات الشطرنج المشاركات ببطولة ليبيا لشطرنج السيدات، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)

لقطة من تتويج لاعبات الشطرنج المشاركات ببطولة ليبيا لشطرنج السيدات، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)