خلود الفلو تواصل صدارتها لشطرنج السيدات بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الثلاثاء في القاعة الأولمبية الليبية بطرابلس الجولة السادسة لبطولة ليبيا لشطرنج السيدات، وجاءت الجولة لتشهد فوز خلود الفلو على غالية القطعاني، وخولة الفلو على أم السعد ألماني، كما فازت سعاد الرايس على سجى حبارات، وتفوقت رواء أبوزريبة على آية الزرقاني، وسلمى الحاج على ابتسام الرايس.

الترتيب بعد الجولة 6

بعد الجولة السادسة تواصل خلود الفلو الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وأقرب الملاحقات شقيقتها خولة برصيد 5 نقاط، وثالثا سعاد الرايس 4 نقاط، وتأتي بعدها خمس لاعبات برصيد 3 نقاط، وبكسر التعادل جاءت أم السعد ألماني رابعا، وغالية القطعاني خامسا، وسجى حبارات سادسا، ورواء أبوزريبة سابعا، وسلمى الحاج ثامنا، وريماس المسلاتي تاسعا بـ2.5 نقطة، وعاشرا آية الزرقاني بنقطتين، والحادي عشر ابتسام الرايس بـ1.5 نقطة.

- سجى حبارات تلقي خلود الفلو في أهم مباريات بطولة شطرنج السيدات بطرابلس

مباريات الجولة 7

تجرى الجولة السابعة والختامية الأربعاء، وتلتقي خلود الفلو بـ6 نقاط مع سلمى الحاج 3، وخولة الفلو 5 نقاط تتبارى مع سجى حبارات 3 نقاط، وسعاد الرايس 4 نقاط تتبارى مع غالية القطعاني 3 نقاط، ورواء أبوزريبة 3 نقاط ستلتقي ريماس المسلاتي 2.5 نقطة، وأم السعد 3 نقاط مع ابتسام الرايس 1.5 نقطة.

منافسات شطرنج السيدات بطرابلس. (فيسبوك)

منافسات شطرنج السيدات بطرابلس. (فيسبوك)

منافسات شطرنج السيدات بطرابلس. (فيسبوك)

منافسات شطرنج السيدات بطرابلس. (فيسبوك)

منافسات شطرنج السيدات بطرابلس. (فيسبوك)