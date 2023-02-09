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25 حكما وناديا في بطولة ليبيا للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 فبراير 2023, 04:53 مساء
25 حكما وناديا في بطولة ليبيا للقوة البدنية
لقطة من منافسة سابقة ببطولة ليبيا للقوة البدنية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد أسطورة القوة البدنية الليبي عبدالسميع مخلوف فى تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس أن مدينة سرت ستستضيف بطولة ليبيا للقوة البدنية في الفترة من الأول وحتى الرابع من مارس القادم، بمشاركة 25 ناديا من مختلف المدن الليبية وحسب الأوزان المعتمدة من الاتحاد الدولي.

وأضاف مخلوف: «أن البطولة سيديرها 25 حكما معتمدا وهم طارق الصقر ورفيق الكوافي وإبراهيم مادي وخالد مخلوف والطاهر نصر الرحيبي وعلي الوشيش وخالد الحداد وعبدالرحمن المجبري وعبدالمجيد العلوني ومحمد المحجوب وأحمد إحقيق وصالح الصويعي ومحمد البابور ومصباح القطعاني ويحيى بوشعالة وحلمي نصرات وسليمان بوفناس ومحمد الوسيع ووليد الشريف وإبراهيم الحمودي وعبد اللطيف القطعاني وأيمن عكريش وإبراهيم بالراس علي ومصطفي التركي ومفتاح الرايس».

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الفئات والأعمار التي ستشارك في بطولة ليبيا لموسم 2023:
فئة تحت الناشئين
من مواليد 2005 إلى مواليد 2009
فئة الناشئين
من مواليد 2000 إلى مواليد 2004
فئة الكبار
من مواليد 1984 إلى مواليد 1999
فئة الأساتذة 1
من مواليد 1974 إلى مواليد 1983
فئة الأساتذة 2
من مواليد 1964 إلى مواليد 1973
فئة الأساتذة 3
من مواليد 1954 إلى مواليد 1963

منشور الاتحاد الليبي للقوة البدنية، المحدد للأوزان التي ستشارك في البطولة، 5 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)
منشور الاتحاد الليبي للقوة البدنية، المحدد للأوزان التي ستشارك في البطولة، 5 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)
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