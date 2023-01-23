عميد بلدية سرت يتابع الاستعدادات لبطولة ليبيا للقوة البدنية في مارس

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، الإثنين، اللجنة المنظمة لبطولة ليبيا للقوة البدنية برئاسة أحمد أشبيطة وعدد من أعضائها.

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يأتي هذا من أجل وضع المجلس البلدي للبلدية في صورة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة بطولة ليبيا للقوة البدنية والتي ستقام في مدينة سرت مطلع مارس المقبل.

ينتظر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة، حيث أكد عميد البلدية خلال اللقاء موافقته ودعمه الكامل وتسهيل جميع الإجراءات التي ستذلل العقبات من أجل إنجاح البطولة الأكبر على مستوى اللعبة الفردية في ليبيا.