«ميركاتو شتوي» مثير قبل انطلاق إياب الدوري الممتاز «48»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل موعد إياب الدوري الليبي الممتاز إلى الأسبوع المقبل، بدلاً من الثاني من فبراير المقبل، الذي حددته لجنة المسابقات في وقت سابق، جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الليبي لكرة القدم في مدينة بنغازي، السبت، ويأتي التأجيل بسبب تعليق عدد من أندية الدوري الممتاز مشاركتها في الدوري ما لم يجر منحها الدعم المالي. وينتظر أن تشهد منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب، مباريات بين الهلال ودارنس، والأهلي بنغازي والصداقة، والتحدي أمام شباب الجبل، والتعاون والأخضر، والصقور والنصر في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهة الاتحاد مع الأولمبي، والأهلي طرابلس مع أساريا، وأبوسليم مع الاتحاد المصراتي، والخمس مع السويحلي، والمحلة مع المدينة. وتصدر مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي برصيد 16 نقطة، وتصدر المجموعة الثانية الاتحاد برصيد 23 نقطة.

صفقات شتاء مهمة في الاتحاد المصراتي

في الوقت نفسه، اشتعل الـ«ميركاتو شتوي» قبل إياب الدوري الليبي، حيث تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع 3 لاعبين جدد في «الميركاتو الشتوي»، استعداداً لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، هم المهاجم يوسف فايق قادماً من نادي الأولمبي، والمهاجم الكونغولي جاك بيتومبا، والمدافع البنيني شمس الدين تشاونا، الاتحاد المصراتي اختتم مرحلة الذهاب برصيد 6 نقاط بالشراكة مع الخمس والمحلة، لكل منهما 6 نقاط، كما أعلن نادي السويحلي تعاقده رسمياً مع المدافع التونسي أشرف الزواغي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة ليعزز صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المدافع التونسي الجديد من مواليد 1989 ولعب في عدة فرق تونسية من بينها النادي الصفاقسي والمستقبل قابس والنجم المتلوي، السويحلي اختتم مرحلة الذهاب في المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

الأهلي طرابلس يدعم صفوفه بقوة بثلاثي

وأعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس دعم صفوف فريق كرة القدم الأول عبر الصفقة الثالثة، بعدما أتم رئيس النادي ساسي أبوعون الاتفاق والتعاقد مع الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو كافالو خلال فترة الانتقالات الحالية «الميركاتو الشتوي»، ووصل الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو كافالو إلى ليبيا وظهر رفقة رئيس مجلس الإدارة ساسي أبوعون فور وصوله العاصمة طرابلس استعدادا لإتمام إجراءات انتقاله إلى الأهلي طرابلس، بحسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

سبق أن تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس في بداية الانتقالات الشتوية الجارية رسمياً مع المدافع التونسي هيثم العيوني قادماً من نادي المصري البورسعيدي، المدافع التونسي هيثم العيوني «31 عاما» يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع الأيسر، ولعب العيوني في عدة أندية من بينها شبيبة القيروان، أوليمبيك سيدي، النجم الساحلي، الملعب التونسي، المصري البورسعيدي.

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يأتي هذا قبل أن تمم الإدارة الصفقة الثانية مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، أحد أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وقالت الصفحة الرسمية: «أنهی رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ساسي أبوعون ونائبه محمد المشاي اتفاقهما مع نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا طارق أبوالعينين، حول التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، علی سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.. إيبوكا لاعبا للزعيم».

جاء تعاقد الأهلي طرابلس مع إيبوكا، دون ذكر المقابل المالي، في نفس توقيت إقامة مباراة القمة «ديربي القاهرة» بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي والتى انتهت بفوز الأخير (3-0) في الدوري الممتاز، وزعمت وسائل إعلام مصرية أن تعاقد الأهلي طرابلس جاء كضربة وفي غفلة من انشغال الزمالك بالقمة، حيث كانت تدور مفاوضات مع اللاعب، تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

تواصل حركة تغيير المدربين في الدوري

وتتواصل حركة تغيير المدربين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «48» مع نهاية الدور الأول، وأكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس الجديدة برئاسة ساسي أبوعون استمرار مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي فتحي الجبال حتى نهاية الموسم الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس النادي مع مدرب الفريق والذي جاء لنفي شائعة رحيل الجبال والتي ظهرت خلال الأيام الأخيرة، بأن الإدارة الجديدة سوف تتعاقد مع المدرب التونسي معين الشعباني لخلافة الجبال، وتعاقدت إدارة نادي الخمس مع المدرب الوطني عماد الدهماني لتدريب الفريق، بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وأخيرا تعاقدت إدارة نادي الأولمبي بالزاوية مع المدرب التونسي شاكر مفتاح لتدريب الفريق، لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية في تغيير مراكز المدربين.

شباب الجبل يعلق المشاركة بسبب طلب الدعم

أعلن نادي شباب الجبل تعليق مشاركته في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في بيان نشره على صفحته بـ«فيسبوك»؛ بسبب ما وصفه بتعرضه لـ«الظلم»، وذكر النادي في بيانه «عندما تُظلم الأندية ويخفى حقها في وضح النهار يصمت الإعلام دون التفوه بكلمة، وعندما يُدعم نادي بعينه دون غيره لن تجد من يدافع عن تكافؤ الفرص ومصير الدوري في ظل وجود هذه الفروقات».

وأضاف: «يجرى دعم بعض أندية بعينها، بينما لا تستطيع أندية أخرى التنقل للعب المباريات، رغم أنها تمثل مدنا ليبية عريقة». واختتم شباب الجبل بيانه بإعلانه تعليق مشاركته في الدوري؛ بسبب ما يحدث من «استحقار لبعض المؤسسات الرياضية وتقويض حظوظها بل وإعطاء حقها للغير»، بحسب البيان.

وأشار إلى أن عودته لمسابقة الدوري مرهونة بتبني الدولة خطة حقيقية لتطوير المنظومة الرياضية الليبية، وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع الأندية. وأعلنت أندية دارنس والمدينة والخمس تعليق مشاركتها في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بعد بيان نادي شباب الجبل الذي أعلن فيه انسحابه من المسابقة، ونشرت الأندية الثلاثة بيانات على صفحاتها بـ«فيسبوك» أعلنت فيها الانسحاب من المشاركة في الدوري الممتاز، للأسباب نفسها التي ذكرها نادي شباب الجبل في بيانه.

مباراة كرة قدم. (الإنترنت)

مباراة كرة قدم. (الإنترنت)