آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط

أقيمت، أمس الأربعاء، خمس مباريات، في الجولة التاسعة من مرحلة الذهاب لمسابقة آمال الممتاز لكرة القدم، لحساب المجموعة الثانية، انتهت ثلاث منها بالفوز، بينما سيطر التعادل على مواجهتين.
فاز آمال الاتحاد المصراتي على أساريا بهدف لصفر، بينما فاز المدينة على الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز المحلة على الخمس بهدف دون رد.
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وتعادل آمال الأهلي طرابلس والاتحاد بهدفين لمثلهما، كما تعادل أبوسليم والسويحلي بهدف لهدف.
الترتيب بعد الجولة التاسعة
آمال الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي في الصدارة برصيد 19 نقطة لكل منهما، وتأتي آمال الاتحاد ثالثا بـ18 نقطة، والسويحلي رابعا بـ17 وأبوسليم خامسا بـ15، وأساريا سادسا بـ14، والأولمبي سابعا بـ12، وثامنا المدينة بـ10، وتاسعا المحلة بـ3، وعاشرا الخمس دون نقاط.
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