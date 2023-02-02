آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت، أمس الأربعاء، خمس مباريات، في الجولة التاسعة من مرحلة الذهاب لمسابقة آمال الممتاز لكرة القدم، لحساب المجموعة الثانية، انتهت ثلاث منها بالفوز، بينما سيطر التعادل على مواجهتين.

فاز آمال الاتحاد المصراتي على أساريا بهدف لصفر، بينما فاز المدينة على الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز المحلة على الخمس بهدف دون رد.

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وتعادل آمال الأهلي طرابلس والاتحاد بهدفين لمثلهما، كما تعادل أبوسليم والسويحلي بهدف لهدف.