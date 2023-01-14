مسابقة آمال الممتاز أمس.. مباريات دون فرق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

استكملت، أمس الجمعة، مباريات مسابقة «آمال الممتاز» لكرة القدم بالمجموعتين الأولى والثانية، وشهدت غياب فِرق آمال الخمسة والمحلة وشباب الجبل، بينما لم تشهد المباريات أي تعادل.

في المجموعة الأولى حقق آمال الهلال الفوز على التحدي بهدف لصفر، والأخضر على الصداقة برباعية نظيفة، والصقور على دارنس بخمسة أهداف دون رد، وآمال التعاون على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما حصد الأهلي بنغازي الفوز على شباب الجبل الذي لم يحضر للقاء.

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وفي المجموعة الثانية حصد آمال الاتحاد نتيجة المباراة أمام الاتحاد المصراتي بهدفين لصفر، وحقق الأهلي طرابلس فوزا عريضا على المدينة بخمسة أهداف لهدفين، وأساريا على أبوسليم بثلاثية نظيفة.

الانتصار بعدم الحضور

وانتصر آمال السويحلي على المحلة بعد عدم حضور الأخير للمباراة، كما حقق الأولمبي الفوز على الخمس لنفس السبب، إذ لم يحضر لاعبو فريق الخمس.