اليوم.. 4 مباريات في «آمال الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام اليوم الخميس أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري آمال الممتاز لكرة القدم «تحت 17 عاما» لفرق المجموعة الثانية.

يحل المحلة ضيفا على السويحلي بملعبه، ويراقب المباراة خالد أبوطبل، وعلى ملعب الزاوية وبمراقبة خيري الماقوري، الأولمبي يستضيف الخمس، وعلى ملعب زناته آمال المدينة يلتقي الأهلي طرابلس والمراقب وحيد صالح، وأبوسليم يحل ضيفا على أساريا والمراقب فوزي المنير، وتختتم الجولة غدا الجمعة بمباراة الاتحاد المصراتي وضيفه الاتحاد والمراقب أحمد باني.

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مباريات المجموعة الأولى

تقام غدا الجمعة خمس مباريات في دوري آمال الممتاز لفرق المجموعة الأولى موزعة على الملاعب التالية: على ملعب طبرق آمال دارنس يحل ضيفا على الصقور، والمراقب الناجي محمد، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي يلتقي الأهلي بنغازي ضيفه شباب الجبل، والمراقب عبدالكريم الفاخري، وعلى ملعب بنينا لقاء الجارين التحدي والهلال، والمراقب أحمد زايد.

وعلى ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء آمال الأخضر يلتقي الصداقة والمراقب نبيل الكواش، وعلى ملعب أجدابيا النصر يحل ضيفا على التعاون والمراقب سليمان مرسال.