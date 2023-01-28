فوز قاريونس وبنغازي الجديدة في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريقا قار يونس وبنغازي الجديدة الفوز اليوم السبت، في دوري كرة اليد الليبي، بالجولة الثالثة لمرحلة الإياب، على ضيفيهما المروج والنصر.

وشهدت قاعة المدينة الرياضية فوز قاريونس على ضيفه المروج، بعد أن انتهى شوطها الأول بتقدم قاريونس بفارق ثمانية أهداف، بواقع 17 هدفا مقابل تسعة للمروج.

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وفي الشوط الثاني أضاف قاريونس 17 هدفا، بينما سجل المروج 14 هدفا، لتنتهي المباراة بفوز قاريونس وبنتيجة 34 / 23 للمروج.

أدار المباراة الحكمان رمضان المنفي وأيمن بودبوس، وراقبها إداريا محمد الجهاني وفنيا الصادق الدروقي.

ثاني المواجهات

وجمع ثاني اللقاءات بين النصر وبنغازي الجديدة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بـ10 أهداف في كل شبكة.

في الشوط الثاني خطف بنغازي الجديدة المباراة لصالحه بـ16 هدفا، مقابل 12 هدفا للنصر، لتنتهي المباراة بفوز بنغازي الجديدة بـ26 مقابل 22 هدفا للنصر.

وأدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، وراقبها إداريا مرعي الحاسي، وفنيا خالد سعيد.