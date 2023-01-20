الأهلي طرابلس يفوز على الجزيرة في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فاز اليوم الجمعة الأهلي طرابلس على نظيره الجزيرة في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة زوارة للألعاب الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة اليد.

وانتهى شوط المباراة الأول بفارق هدف وحيد للأهلي طرابلس 12 / 11، ووسع الأهلي الفارق في النتيجة بالشوط الثاني، إذ أضاف 18 هدفا، مقابل 12 للجزيرة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 29 مقابل 24 للجزيرة.

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