اليوم.. 5 مباريات في دوري الأواسط لكرة لقدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع خمس مباريات ضمن الأسبوع السابع لمسابقة دوري الأواسط الممتاز لكرة القدم «تحت 17 عاما» لحساب المجموعة الأولى.

يلتقي على ملعب شهداء بنينا الدولي الأهلي بنغازي وضيفه الصقور، في مباراة يراقبها عادل العلمي، بينما يواجه شباب الجبل نظيره التعاون على ملعب الأبيار ويراقبها أحمد الفيتوري.

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الهلال في ضيافة الأخضر

ويحل النصر ضيفا على الصداقة بمراقبة شاهين النويصري، بينما الأخضر يستضيف في ملعب البيضاء نظيره الهلال والمراقب طابق الجهاني، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي التحدي يستضيف دارنس ويراقبها عثمان الجازوي.