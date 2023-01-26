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اليوم.. 5 مباريات في دوري الأواسط لكرة لقدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 26 يناير 2023, 01:20 مساء
اليوم.. 5 مباريات في دوري الأواسط لكرة لقدم
من مواجهة الهلال وشباب الجبل في دوري الأواسط الممتاز الليبي لكرة القدم, 31 ديسمبر 2022. (صفحة نادي الهلال بفيسبوك)
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يتجدد الموعد اليوم الخميس مع خمس مباريات ضمن الأسبوع السابع لمسابقة دوري الأواسط الممتاز لكرة القدم «تحت 17 عاما» لحساب المجموعة الأولى.

يلتقي على ملعب شهداء بنينا الدولي الأهلي بنغازي وضيفه الصقور، في مباراة يراقبها عادل العلمي، بينما يواجه شباب الجبل نظيره التعاون على ملعب الأبيار ويراقبها أحمد الفيتوري.

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الهلال في ضيافة الأخضر
ويحل النصر ضيفا على الصداقة بمراقبة شاهين النويصري، بينما الأخضر يستضيف في ملعب البيضاء نظيره الهلال والمراقب طابق الجهاني، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي التحدي يستضيف دارنس ويراقبها عثمان الجازوي.

ترتيب دوري الأواسط الممتاز لكرة القدم بعد 6 جولات:
الهلال 16 نقطة
الأخضر 13 نقطة
الأهلي 11 نقطة
التحدي 10 نقاط
الصداقة 9 نقاط
الصقور 6 نقاط
النصر 5 نقاط
دارنس 5 نقاط
شباب الجبل 4 نقاط
التعاون نقطتان.

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