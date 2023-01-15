أواسط الهلال في الصدارة والأخضر أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يستمر أواسط الهلال في صدارة المجموعة الأولى بعد تعادلهم أمام فريق التحدي بالجولة السادسة من دوري الأواسط، بينما الأخضر أقرب الملاحقين رغم خسارته أمام الصداقة بثلاثية.

أقيمت أمس السبت خمس مباريات في مسابقة الأواسط الممتاز لكرة القدم، ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى، التي شهدت تسجيل 16 هدفًا، بمعدل تهديفي 3.2 هدف بكل مباراة.

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استطاع أواسط الأهلي بنغازي التفوق على أواسط شباب الجبل بهدفين مقابل هدف واحد، بينما أواسط النصر يتخطون التعاون بهدفين نظيفين.

الصداقة يعطل الأخضر

وعطل الصداقة نظيره الأخضر الذي كان قريبًا من اقتناص الصدارة، لولا الخسارة أمس، إذ منيت شباكه بثلاثة أهداف، بينما تمنعت شباك الصداقة أمام هجومه.

وسيطر التعادل الإيجابي في مواجهتين، إذ تعادل الهلال المتصدر مع التحدي، لكن مركزه في الدوري لم يتأثر، إذ خسر الأخضر وفرط في الصدارة، بينما تعادل الصقور أمام دارنس بهدفين في كل شبكة.