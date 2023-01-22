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اختتام بطولة الاستقلال للإسكواش وتتويج الطشاني باللقب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 22 يناير 2023, 08:30 مساء
اختتام بطولة الاستقلال للإسكواش وتتويج الطشاني باللقب
اللاعب محمد الطشاني الفائز بلقب بطولة الاستقلال للاسكواش مع منظمي البطولة، ببنغازي، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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اختُتمت أمس السبت بملاعب المدينة الرياضية ببنغازي بطولة الاستقلال للإسكواش برعاية الاتحاد الليبي للعبة، وتنظيم الاتحاد الفرعي بنغازي، وبمشاركة مختلف مناطق ليبيا، وتُوِّج اللاعب محمد الطشاني بلقب البطولة.

وحصل اللاعب محمد الطشاني على المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية أمام علي فياض، الذي نال المركز الثاني، بينما حجز عبدالله اللموشي المقعد الثالث بتغلبه على منافسه عبدالهادي الزغوان.

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وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي 19 يناير، واستمرت ثلاثة أيام، وشارك فيها أبرز اللاعبين من اتحادات البريقة وطرابلس وبنغازي.

المباراة النهائية للبطولة
وجمعت المباراة النهائية للبطولة بين علي فياض ومحمد الطشاني، واستطاع الطشاني إنهاء شوطها الأول لصالحه بـ11 نقطة مقابل ثماني نقاط لفياض، واستمر التفوق للطشاني في شوط المباراة الثاني، وسجل 11 نقطة، مقابل تسع نقاط لفياض، وحصد الطشاني الشوط الثالث وفاز بلقب البطولة، بعد تسجيله 11 نقطة مقابل سبع نقاط لغريمه فياض.

مباراة تحديد المركز الثالث
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، استطاع عبدالهادي زغوان الفوز في شوطها الأول بـ11 نقطة مقابل نقطتين لعبدالله اللموشي، وأنهى الشوط الثاني لصالحه أيضًا بـ11 نقطة مقابل تسع نقاط لعبدالله اللموشي.

استفاق اللموشي في الشوط الثالث من اللقاء، وخطفه لصالحه بـ11 نقطة مقابل تسع نقاط لزغوان، لتمتد المباراة للشوط الرابع، الذي أنهاه اللموشي لصالحه أيضا بـ11 نقطة مقابل ثماني نقاط، وفي الشوط الخامس حقق عبدالله اللموشي الفوز بـ11 نقطة مقابل ثماني نقاط لعبدالهادي زغوان، ويحصد المركز الثالث في البطولة.

صورة تذكارية للاعبان المتوجان بالمركزين الثاني والثالث، بنغازي، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
صورة تذكارية للاعبان المتوجان بالمركزين الثاني والثالث، بنغازي، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
صورة جماعية للمشاركين في بطولة الاستقلال للاسكواش، ببنغازي، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
صورة جماعية للمشاركين في بطولة الاستقلال للاسكواش، ببنغازي، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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