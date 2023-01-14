6 ليبيين في «عربية» و«عالمية» المبارزة بالبحرين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

غادرت صباح اليوم السبت إلى القاهرة ومنها إلى العاصمة البحرينية المنامة بعثة المنتخب الليبي للمبارزة وتضم 6 لاعبين، للمشاركة في البطوله العربية للكبار وكأس العالم للمبارزة تحت 20 عاما، اللتين تستضيفهما مملكة البحرين في الفترة من 17 إلى 23 يناير الحالي.

وتضم بعثة منتخب المبارزة الليبي المدرب سراج الدين التاجوري، واللاعبين عبدالسلام أبوجطيلة ومحمد فيصل ومحمد الأخضر ومحمد الدايخ وأنس بن صويد ومحمد بن الحاج.

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