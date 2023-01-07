الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

القاهرة - بوابة الوسط

دخل الأهلي طرابلس في صراع مع الأهلي المصري في محاولة لضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا، لاعب نادي سيراميكا كيلوباترا المصري، في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الأهلي طرابلس لتعزيز تشكيلته، قبل بدء مرحلة الإياب في الدوري الليبي، عن طريق التعاقد مع المهاجم الغاني، وقدم الأهلي طرابلس عرضًا بقيمة 600 ألف دولار، لاستعارة إيبوكا لمدة ستة أشهر، وذلك وفق ما نشره موقع «ترانسفير ماركت».

الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم

بينما يضع الأهلي المصري إيبوكا في حساباته، إذ يرغب النادي القاهري في التعاقد مع مهاجم من خارج الدوري المصري، وفي حالة لم يجد الأهلي المصري ضالته، فإن جون إيبوكا هو الخيار الأول من داخل الدوري، إذ يلقى اللاعب استحسان المدير الفني مارسيل كولار.

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وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، إلى صفوف كيلوباترا في بداية الموسم الحالي، قادمًا من نادي إنبي، ولعب 11 مباراة، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرة مساعدة واحدة.