18 هدفا في مسابقة أواسط الممتاز بالمجموعة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت السبت خمس مباريات في مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم، لفرق المجموعة الثانية، وانتهت أربعة مباريات بالفوز، فيما انتهت واحدة بالتعادل، واهتزت الشباك 18 مرة بمعدل تهديفى 3.7 هدف في كل مباراة.

ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأواسط، فاز الاتحاد المصراتي على المدينة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الأهلي طرابلس الفوز على الخمس بثلاثة أهداف دون رد، وتخطى الاتحاد ضيفه أبوسليم بثلاثة أهداف لصفر.

- 9 أهداف في تعادل و4 انتصارات بدوري الأواسط

- 21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم