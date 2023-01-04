منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عدل الاتحاد الدولي لكرة اليد قراره بمشاركة أربعة منتخبات أفريقية إلى ستة منتخبات، لينضم المنتخب الليبي بعد حصده المركز السادس في البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقلص الاتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم إلى أربعة منتخبات فقط مما جعل المنتخب الوطني خارج حسابات كأس العالم لحصوله على الترتيب السادس، قبل أن يعود ويعدل قراره.

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مطالبة بحق المنتخب بالمشاركة

ولم يتوقف الاتحاد الليبي لكرة اليد وإيمانًا منه بحق منتخبنا في التأهل لكأس العالم، عن التواصل مع الاتحادين الأفريقي والدولي، وعقد العديد من الاجتماعات والاتصالات إلى أن تُوجت جهوده بعدول الاتحاد الدولي عن قراره.

وأعلن الاتحاد الدولي ترشح ستة منتخبات عن القارة الأفريقية وبذلك يكون منتخبنا الوطني مشاركاً فى كأس العالم للشباب 2023 التي ستقام بألمانيا واليونان وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها، إذ تأهل سابقًا في 2009.