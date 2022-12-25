تاريخ كبير من المواجهات بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. نستعرضها في يوم «الديربي»

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد العاصمة طرابلس مساء اليوم الأحد، مواجهة الغريمين التقليديين الأهلي طرابلس والاتحاد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وستقام المباراة على ملعب الجميل.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو متصدر المجموعة بـ22 نقطة، فيما يأتي الأهلي طرابلس في مركز الوصافة بـ14 نقطة، إلا أن الفارق الكبير سيتلاشى باقتناص الأهلي نقاط المباراة، إذ تعتبر المباراة بست نقاط، حين يخسر الاتحاد فإنه سيفقد ثلاث نقاط، بينما سيرتفع رصيد الأهلي لـ17 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط، أما في حالة تحقيق الأهلي الفوز، فإنه سيبتعد بالصدارة برصيد 25 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الأهلي.

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وستعيش جماهير الكرة الليبية اليوم أجواءً حماسية، بالنظر لشعبية الفريقين الكبيرة، بينما تترقب باقي الفرق في المجموعة، محاولة الأهلي طرابلس لإيقاف قطار الاتحاد المنطلق بقوة.

ويعود تاريخ مواجهات عملاقي الكرة الليبية في الدوري الليبي الممتاز إلى ما يقرب من 57 عامًا، التقى خلالها الفريقان عشرات المباريات وفي مختلف ملاعب ليبيا، وشهدت أحداثًا مثيرة وندية لا يمكن وصفها.

أقدم وأعرق ديربي في ليبيا

ويعد ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس واحدًا من أقدم وأعرق ديربيات ومباريات الجوار على صعيد كرة القدم الليبية، الذي يعود انطلاقه منذ مطلع الخمسينيات، غير أن أولى المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين على مستوى بطولة الدوري الليبي، كانت ضمن بطولة المحافظات الغربية المؤهلة لنيل لقب وبطولة النسخة الأولى موسم 63 – 64، حيث نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف الاتحاد كل من محمد الخمسي ورجب الأحول والمهدي السوكني، بينما سجل أهداف الأهلي طرابلس حسن السنوسي والمنجي الحداد.

وفي مباراة الإياب تمكن الأهلي طرابلس من رد اعتباره وتحقيق الفوز بهدفين لهدف أحرزهما كل من وتسون وويكنز بينما أحرز هدف الاتحاد رجب الأحول.

أول انتصار في مباراة نهائية

وعلى مر تاريخ الديربي الكبير الذي مر من خلاله الكثير من النجوم من مختلف الأجيال، التقى الفريقان في مواجهات كثيرة داخل الموسم من أجل حصد النقاط، وقليلة هي المواجهات التي جمعت الفريقين الكبيرين في مباريات نهائية لحصد اللقب؛ حيث يعود أول انتصار لفريق الاتحاد على الأهلي طرابلس في نهائي من أجل اللقب خلال الموسم الرياضي 85 – 86، وحسم الاتحاد اللقب في أول نهائي يجمع الفريقين بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت بملعب طرابلس الدولي، حيث أحرز هدفي الاتحاد كل من جمعة الشوشان وسليمان عمر، بينما أحرز هدف الأهلي طرابلس عياد القاضي.

أما أول نهائي يتوج به الأهلي طرابلس على حساب فريق الاتحاد فكان في نهائي بطولة الدوري الليبي في الموسم الرياضي 92 – 93، وأقيم النهائي بملعب بنغازي وحسمه الأهلي طرابلس لصالحه بهدفين لصفر أحرزهما كل من عادل خزام وكمال الزروق.