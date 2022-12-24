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أبوكراع يهدي المدينة أول فوز بالدوري.. والهمامي يدخل أبوسليم بين الكبار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 24 ديسمبر 2022, 11:41 مساء
أبوكراع يهدي المدينة أول فوز بالدوري.. والهمامي يدخل أبوسليم بين الكبار
لاعب المدينة عبدالسلام أبوكراع. (الإنترنت)
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أهدى اللاعب عبدالسلام أبوكراع أول فوز للمدينة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، فيما احتل أبوسليم وصافة مجموعته بفضل هدف لاعبه أحمد الهمامي.

وعلى ملعب «الجميل»، سجل أبوكراع ثلاثة أهداف «هاتريك» هو الأول هذا الموسم، في شباك الأوليمبي مانحا فريقه أول فوز في الدوري مع ختام الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب.

وأنعش الفوز حصيلة المدينة من النقاط لترتفع إلى تسع، فيما تجمد رصيد الأوليمبي عند عشر نقاط.

أبوسليم يزاحم الكبار
ولحساب نفس الجولة، وعلي ملعب أبوسليم، حسم اللاعب أحمد الهمامي الثلاث نقاط لفريقه أبوسليم بإحراز هدف اللقاء الوحيد في شباك السويحلي.

وبذلك رفع أبوسليم رصيده من النقاط إلى 16 نقطة محتلا بها المركز الثاني موقتا بالمجموعة، في انتظار نتائج مباراة الغد بين أهلي طرابلس والاتحاد.

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