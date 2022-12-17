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في يوم التعادلات.. مباراة النصر وشباب الجبل سلبية في ختام الجولة الثامنة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 17 ديسمبر 2022, 09:25 مساء
في يوم التعادلات.. مباراة النصر وشباب الجبل سلبية في ختام الجولة الثامنة
من مباراة أساريا وأبوسليم ضمن الجولة الثامنة للدوري الليبي، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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اختتمت مساء اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بإقامة ثلاث مباريات.

وساد التعادل السلبي في مباريات اليوم، حيث واصل فريق الاتحاد المصراتي مسلسل نزيف النقاط حين تعادل سلبيًا على ملعبه مع ضيفه الاتحاد متصدر المجموعة.

وسجل الاتحاد أول تعادل له بعد 8 جولات خاضها في «دورينا»، إذ حقق الفوز في 7 جولات ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، قبل لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب يوم الأحد المقبل في ديربي العاصمة والذي سيجمعه مع فريق الأهلي طرابلس ثاني المجموعة.

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وعاد فريق أبوسليم من ملعب الزواية بنقطة ثمينة بعد تعادله السلبي دون أهداف مع فريق أساريا، ليرفع أبوسليم رصيده للنقطة 13 في المركز الثالث، بينما حل أساريا في المركز السادس بعشر نقاط.

النصر وشباب الجبل سلبية
وفي آخر مباريات الجولة التقى النصر على ملعب شهداء بنينا ضيفه شباب الجبل الذي سعى للخروج من مركز الهبوط بتحقيق الفوز أمام النصر الباحث عن صدارة الجدول، لكن النصر فرط في فرصة تحقيق الصدارة بتعادله السلبي أمام شباب الجبل، ليرتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي شباب الجبل عاشرًا برصيد 4 نقاط.

وإليكم كامل نتائج الجولة الثامنة:
المجموعة الأولى
الصداقة – الهلال 1-2
التعاون – الصقور 1-1
الأخضر– درانس 1-2
النصر – شباب الجبل 0-0
الأهلي بنغازي - التحدي 0-

المجموعة الثانية
السويحلي – المحلة 1-1
أساريا – أبوسليم صفر- صفر
الأولمبي – الخمس 1 -2
الاتحاد – الاتحاد المصراتي صفر- صفر
الأهلي طرابلس – المدينة 1-1

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