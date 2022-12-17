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الخمس يحقق أول فوز وتعادل إيجابي للجارين في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 17 ديسمبر 2022, 04:25 مساء
الخمس يحقق أول فوز وتعادل إيجابي للجارين في طرابلس
مباراة الاتحاد المصراتي والخمس. (فيسبوك)
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أقيمت أمس الجمعة 5 مباريات في خمسة ملاعب الجميل والزاوية ومصراتة ودرنة وشهداء بنينا، وجمعت المباريات الخمس الأهلي طرابلس مع فريق المدينة في لقاء الجارين، وملعب الزواية شهد مباراة الأولمبي وضيفه الخمس، وملعب مصراتة شهد مباراة السويحلي والمحلة، وبملعب درنة أقيمت مباراة الأخضر البيضاء ودارنس، وبملعب شهداء بنينا جمع لقاء الجارين التحدي والأهلي بنغازي.

تأتي المباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب من منافسات «دورينا»، وفيما يلي النتائج:

التعادل الإيجابي في لقاء الجارين
ففي ملعب الجميل جمعت مباراة الأهلي طرابلس وضيفه فريق المدينة في دربي العاصمة، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

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هدف الأهلي جاء عكسيا من مدافع نادي المدينة في شباك مرماه وهدف التعادل للمدينة جاء بضربة رأسية من المحترف البرازيلي ماتيوس.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده الأهلي طرابلس أصبح 14 نقطة والمدينة 6 نقاط.

الخمس يحقق أول فوز
وبملعب الزواية شهد مباراة الأولمبي وضيف فريق الخمس وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (2-1) وهو أول فوز يحققه فريق الخمس هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد القديم عماد الدهماني.
 
سجل هدفي الخمس ثنائية لطارق الصيد وسجل هدف الأولمبي والذي جاء من علامة الجزاء جعفر أجبوده، بهذه النتيجة حقق الخمس أول فوزه له وأصبح رصيده 5 نقاط، بينما الأولمبي بقي بنفس رصيده السابق 10 نقاط.

المحلة يعود بنقطة
في ملعب مصراتة انتهت مباراة السويحلي وضيفه فريق المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

سجل هدف المحلة علي مادي وهدف السويحلي جاء من علامة الجزاء وسجله محمد المنقوش.

السويحلي وصل إلى النقطة 12 والمحلة أصبح رصيده 5 نقاط.

دارنس يعزز رصيده
بملعب درنة جمع دارنس وضيفه فريق الأخضر وانتهت المباراة بنتيجة (2-1) لصالح دارنس.

سجل هدفي دارنس النيجيري ستانلي من علامة الجزاء في الدقيقة 16، وأضاف الهدف الثاني لدارنس أمجد بن عبدي في الدقيقة 82 وسجل هدف الأخضر محترفه أري بابل في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة أصبح رصيد دارنس 14 نقطة والأخضر بقي بنفس رصيده السابق 12 نقطة.

لقاء الجارين التحدي والأهلي بنغازي
آخر مباريات الجمعة جمعت في لقاء التحدي والأهلي بنغازي وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف في مباراة شهدت إضاعة العديد من الأهداف.
 
الأهلي بنغازي أصبح رصيده 15 نقطة والتحدي 6 نقاط.

مباريات اليوم السبت
تستكمل الجولة اليوم السبت، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلاقي النصر فريق شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة مساءً. ويلتقي على ملعب مصراتة فريق الاتحاد المصراتي وضيفه الاتحاد، وعلى أرضية ملعب الزاوية أساريا يلتقي أبوسليم.

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