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انطلاق الجولة الثامنة من دورينا بمواجهات قوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 15 ديسمبر 2022, 12:18 مساء
انطلاق الجولة الثامنة من دورينا بمواجهات قوية
من مباراة الصقور والتعاون في الجولة السابعة من «دورينا»، 12 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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تنطلق الخميس 15 ديسمبر، الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بمباراتين، حيث يلتقي على ملعب طبرق فريق الصقور ضيفه التعاون، ويحل على ملعب شحات فريق الصداقة ضيفًا على الهلال، تنقلها جميعًا قناة الوسط (WTV).

استكمال مباريات الجولة
وتستكمل الجولة الجمعة 16 ديسمبر، إذ يحل الأخضر ضيفًا على دارنس بملعبه في مدينة درنة، بينما يستضيف ملعب شهداء بنينا الدولي لقاء الجارين التحدي والأهلي بنغازي، ويحل الخمس ضيفًا على الأولمبي بملعب الزاوية، أما على ملعب مصراتة يستضيف السويحلي ضيفه المحلة، وعلى ملعب الجميل المدينة أمام صدام صعب مع الأهلي طرابلس.

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لا بديل عن الفوز
ويلتقي السبت 17 ديسمبر النصر الباحث عن العودة للصدارة فريق شباب الجبل متذيل الترتيب والباحث هو الآخر عن أول فوز له في المسابقة وتقام المباراة على ملعب بنينا ببنغازي النصر، وعلى ملعب مصراتة يحل الاتحاد ضيفًا على الاتحاد المصراتي، بينما تجرى مواجهة أساريا وأبوسليم على ملعب الزاوية.

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