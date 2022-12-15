انطلاق الجولة الثامنة من دورينا بمواجهات قوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الخميس 15 ديسمبر، الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بمباراتين، حيث يلتقي على ملعب طبرق فريق الصقور ضيفه التعاون، ويحل على ملعب شحات فريق الصداقة ضيفًا على الهلال، تنقلها جميعًا قناة الوسط (WTV).

استكمال مباريات الجولة

وتستكمل الجولة الجمعة 16 ديسمبر، إذ يحل الأخضر ضيفًا على دارنس بملعبه في مدينة درنة، بينما يستضيف ملعب شهداء بنينا الدولي لقاء الجارين التحدي والأهلي بنغازي، ويحل الخمس ضيفًا على الأولمبي بملعب الزاوية، أما على ملعب مصراتة يستضيف السويحلي ضيفه المحلة، وعلى ملعب الجميل المدينة أمام صدام صعب مع الأهلي طرابلس.

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