تعرف على مواعيد الجولة الثامنة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد الجولة الثامنة من الدوري الممتاز «دورينا»، ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية، وتنطلق الجولة الخميس 15 ديسمبر 2022.

منافسات المجموعة الأولى

يلتقي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى الخميس على ملعب طبرق، فريقا الصقور والتعاون في الثالثة ظهرًا، فيما يتنافس الهلال والصداقة على ملعب شهداء بنينا في السابعة مساء.

وتشهد الجمعة مباراتين، إذ يلتقي دارنس مع الأخضر في محاولة لتصحيح المسار، على ملعب درنة البلدي، في الثالثة ظهرًا، فيما يتواجه التحدي والأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا في السابعة مساء.

- ثلاثية الأولمبي في المحلة تؤمن النقطة الـ10 في الدوري الليبي

- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

وتختتم الجولة الثامنة ضمن المجموعة الأولى بلقاء النصر الساعي للمحافظة على الصدارة ونظيره شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا، السبت في السابعة مساء.

منافسات المجموعة الثانية

تنطلق الجولة الجمعة بعدة مواجهات في الثالثة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ يلتقي فريق السويحلي والمحلة على ملعب مصراتة، ويستضيف الأولمبي نظيره الخمس على ملعب الزاوية، فيما يتواجه المدينة والأهلي طرابلس على ملعب الجميل.

ويلتقي السبت في الثالثة والنصف ظهرًا، متصدر الدوري الاتحاد المصراتي وفريق الاتحاد على ملعب مصراتة، بينما يستقبل أساريا فريق أبوسليم على ملعب الزاوية.