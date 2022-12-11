ثلاثية الأولمبي في المحلة تؤمن النقطة الـ10 في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اجتاز فريق الأولمبي نظيره المحلة بثلاثية نظيفة محققا ثلاث نقاط ثمينة في المباراة التي أقيمت، السبت، في ملعب أبوسليم ضمن منافسات الجولة السابعة عن المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف الأولمبي محمود البوعيشي ومحمد الشبلي والمعتصم المحمودي، ليصل الأولمبي بعد الثلاثية إلى النقطة العاشرة، بينما بقي المحلة بنفس رصيده السابق 4 نقاط فقط ليحتل المركز التاسع في ترتيب المجموعة الثانية.

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ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري، فعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية بـ10 نقاط يلتقي الخمس عاشر المجموعة بنقطتين، وعلى ملعب مصراتة أساريا رابع المجموعة الثانية بـ8 نقاط يحل ضيفًا على السويحلي برصيد 10 نقاط.

وعلى ملعب البيضاء الأخضر رابع المجموعة الأولى بـ9 نقاط يلتقي الهلال ثامن المجموعة بـ6 نقاط، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي ثاني المجموعة الأولى بـ11 نقطة يستضيف الصقور سادس المجموعة بـ8 نقاط.