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شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 03:39 مساء
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
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تبث قناة الوسط «WTV» عبر تقنية (HD) مباراة السويحلي والأهلي طرابلس، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يجمع ملعب مصراتة الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الأولى بـ10 نقاط، ويحل ضيفًا على السويحلي سابع المجموعة بـ7 نقاط.

- لمشاهدة المباراة عبر الموقع.. اضغط هنا
- لمشاهدة الجزء الثاني من الشوط الأول عبر صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

- لمشاهدة الجزء الأول من الشوط الأول عبر صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وغدًا الأربعاء،على ملعب البيضاء، الصقور تاسع المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط يلتقي بالأخضر رابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعتين قبل المؤجلات
▪︎ المجموعة الأولى: النصر 12 نقطة، الأهلي بنغازى 11، دارنس 11، الأخضر 9، الصداقة 8، التعاون 7، الهلال 6، الصقور 5،  شباب الجبل 3، التحدي 3.

المجموعة الثانية: الاتحاد 18 نقطة، أبوسليم 12، الأهلي طرابلس 10، أساريا 8، الأولمبي 7، السويحلي 7، المحلة 4، المدينة 4، الاتحاد المصراتي 3، الخمس نقطتان.

قائمة الأهلي طرابلس
عبدالحكيم التركي ومحمود عكاشة وعبدالله الشريف ومنصـور رزق ومؤيد جدور وعلاء القجدار وعلي أبوعرقوب ومحسن متولي وأيوب عياد ومحمد الطبال وصالح الطاهر وفي الاحتياط: دردور وجهاد وماب ومالك الأندلسي والقليب ومحمد الغنودي.

قائمة السويحلي
علي شنينة و عمار مسعود وعبدالرحيم التريكي وإبراهيم أبورويص ومعاذ الصغير والهادي خلفه وعماد شنينة وعبد الرحمن أبوسنسنة وفايز سعد وامحمد مفتاح وأسامة الشريمي وأحمد الدهماني ومحمد المنقوش وعلي بلقايد وعبد الله بن خليل وأوتيمار ومحمد المريمي وبكاكي.

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
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