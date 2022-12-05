الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماعه مع رؤساء ومندوبي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، أن الدعم سيصل إلى جميع الأندية.

وحرص الوزير على الالتقاء بممثلي الأندية للتأكيد على أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة أمام الجميع، مشيرًا إلى ترحيبه بجميع الرياضيين والأبطال الذين يشرفون ليبيا في جميع المحافل الرياضية، وذلك حسب ما نشر عبر صفحة وزارة الرياضة في فيسبوك.

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وأضاف الجويفي: «الوزارة تحرص دائمًا على تقديم الدعم المعنوي والمادي لجميع المؤسسات الرياضية، كما أكد سعي الوزارة لتذليل جميع العقبات وتوفير المناخ الملائم لإنجاح المنظومة الرياضية، وإنجاح جميع المسابقات الرياضية، لتعزيز وخلق مواهب ليبية بارزة، تمثل منتخباتنا الوطنية في جميع المحافل الدولية».

الوزارة تدعم لوجستيًا ومعنويًا وماديًا

وطمأن عبدالشفيع الجويفي ممثلي الأندية أن وزارة الرياضة ستدعم جميع الأندية الليبية ماديًا، إضافة إلى دعم لوجستي بالملابس الرياضية ومعدات التدريب، إضافة لتكفل الوزارة بتسديد مكافآت الحكام عن هذا الموسم، وكذلك قيمة إيجار الملاعب التي اعتمدتها الوزارة لإقامة مباريات دوري الدرجة الأولى عليها.

وأبدى رؤساء ومندوبو فرق مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، امتنانهم من نتائج الاجتماع المثمر وحرص الوزارة لإنجاح جميع المسابقات الرياضية والأندية والمنتخبات الوطنية.

من اجتماع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، 5 ديسمبر 2022. (صفحة وزارة الرياضة بفيسبوك)

من اجتماع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، 5 ديسمبر 2022. (صفحة وزارة الرياضة بفيسبوك)

من اجتماع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، 5 ديسمبر 2022. (صفحة وزارة الرياضة بفيسبوك)

من اجتماع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، 5 ديسمبر 2022. (صفحة وزارة الرياضة بفيسبوك)