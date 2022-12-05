«عمومية الأولمبية الليبية» تنتخب الخبراء والعنصر النسائي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية جلستها الانتخابية بقاعة الأكاديمية الأولمبية في طرابلس، الأحد، لانتخاب 3 أعضاء من الخبراء، و3 من ممثلي النساء في الحركة الرياضية لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وجاءت النتائج علي النحو التالي:

انتخابات الخبراء

جرى انتخاب الثلاثي وليد الشنطة ووليد مبارك وعلي أبوفراج لحصولهم على أكثر عدد من الأصوات، وتحصل وليد الشنطة على 53 صوتا، وجاء ثانيا وليد مبارك 49 صوتا، وثالثا علي أبوفراج 48 صوتا، ورابعا ضو عبدالله 23 صوتا، وخامسا دنف الشهاوي 20 صوتا، وسادسا أحمد حسنين 6 أصوات.

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العنصر النسائي

جرى انتخاب دكتورة حدهم العابد ودكتورة ليلى الفقيه حسن ودكتورة ليلي أبوشكيوة لحصولهن على أكثر عدد من الأصوات، جاءت أولا حدهم العابد بـ37 صوتا، وجاءت ثانيا ليلى الفقيه 35 صوتا، وثالثا ليلى أبوشكيوة 32، ورابعا دكتورة كريمة الكوربو 31 صوتا، والرابع مكرر دكتورة سوسن حنيش 31 صوتا، وسادسا نجمة الشبلي 23 صوتا، وسابعا نجاح الزنتاني 14 صوتا.

أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة صلاح الفيتوري والمقرر وعضو اللجنة عبدالمنعم سوف الجين وعضوية الهمالي فتحي.