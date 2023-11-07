أكلة شعبية محببة في مصر.. طريقة عمل السجق الإسكندراني...

يعد السجق الإسكندراني من أكثر الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة والمحببة، فبالإضافة إلى مذاقه المميز فإن طريقة تحضيره سهلة للغاية ما يجعله مطلوبا على الموائد في المحال وفي المنازل أيضا، ونستعرض معكم طريقة الطهي وفق موقع «شملولة».
المكونات:
نصف كيلو سجق.
3 حبات بصل.
4 حبات طماطم.
2 حبة فلفل أخضر.
ملح.
فلفل أسود.
زيت.
3 ملاعق كاتشب.
طريقة التحضير:
- ضعي زيتا قليلا في مقلاة على النار، ثم السجق والملح والفلفل.
- قلبي السجق جيدا لمدة ثلاث دقائق.
- قطعي السجق إلى قطع بحجم عقلة الإصبع أو أكبر قليلا، أو يترك كما هو حسب الرغبة.
- أخرجي السجق من الزيت، وضعي في المقلاة البصل ثم قلبيه جيدا حتى استوائه.
- أضيفي للبصل الفلفل الأخضر، وقلبيهما معا جيدا حتى يصبح لون البصل ذهبيا.
- أضيفي الطماطم المفرومة، واخلطيهم معا.
- ضعي السجق المعد سابقا مع تلك المكونات وأضيفي إليهم القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.
- استمري في تقليب السجق مع البصل والفلفل لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي الكاتشب إليهم، وكوب ماء صغير.
- اتركي السجق على النار حتى ينضج تماما.
- يمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار حسب الرغبة.
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