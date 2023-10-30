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طريقة عمل صينية باذنجان بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 09:55 صباحا
طريقة عمل صينية باذنجان بالبشاميل
وصفة شهية من شرائح الباذنجان بالباشميل (أرشيفية: الإنترنت)
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غالبا ما نحضر الباذنجان بالصلصة الحمراء لكننا ننصحك أن تجربي صينية الباذنجان والبطاطس بالبشاميل، بوصفة رائعة بمزيج من الخضار الطيب مع صلصة البشاميل الشهية بمكونات سهلة وبسيطة، تعلمي تحضيرها في مطبخك وقدميها على سفرة الغداء، حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات
- كيلوغرام من الباذنجان (مقطع شرائح).
- زيت غزير بحسب الحاجة.
- 200 غرام جبن موتزاريلا مبشور.

مقادير حشوة اللحم:
- ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.
- 400 غرام لحم مفروم.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
-1 حبة بصل مفروم .

مقادير صلصة البشاميل:
- 3 ملاعق كبيرة زبدة على حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة دقيق.
- 3 أكواب حليب سائل.
- ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- ضعي الزيت الغزير في قدر على نار متوسطة، واقلي فيه شرائح الباذنجان.
- لتحضير حشوة اللحم: سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة على نار متوسطة، وقلبي فيه البصل حتى يذبل، أضيفي اللحم المفروم ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود والقرفة.
- اتركي الخليط على نار متوسطة مع التقليب من حين لآخر حتى ينضج ثم ضعيه جانبا.
- لتحضير صلصة البشاميل: ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى تتداخل المكونات، اسكبي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تتخلصي من التكتلات ثم نكهي بالملح.

-متبل باذنجان مشوي
-بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا

- اتركي صلصة البشاميل على النار مع التحريك المستمر حتى تكثف.
- في صينية بيركس اسكبي مقدار مغرفة من صوص البشاميل ثم ضيفي نصف كمية الباذنجان.
- وزعي حشوة اللحم فوق طبقة الباذنجان ثم ضعي طبقة ثانية من الباذنجان.
- اسكبي صلصة البشاميل على وجه الصينية ثم وزعي الموتزاريلا
- أدخلي الصينية إلى فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لحوالي 10 دقائق.
- قدمي صينية الباذنجان بالبشاميل ساخنة على سفرتك.

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