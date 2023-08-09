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بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 02:51 مساء
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا
بوصفة مبتكرة وجديدة حضري بيتزا الباذنجان بالجبن الموتزاريلا وقدميها ساخنة (الإنترنت)
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بوصفة مبتكرة وجديدة حضري بيتزا الباذنجان بالجبن الموتزاريلا وقدميها ساخنة علي مائدتك تعلمي الطريقة معنا وفقاً لموقع «شهية».

المكونات
زيت زيتون
جبن بارميزان
جبن شيدر
حبة باذنجان
ملح وفلفل
فلفل احمر حار
ريحان طازج
ملعقة صغيرة ثوم بودرة

طريقة التحضير
- قطعي الباذنجان إلى قطع دائرية 1 سم، وضعي الملح على الشرائح لمدة 20 دقيقة ثم امسحيه.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم قومي بدهن كل شريحة بزيت الزيتون.

- حمري الشرائح بالفرن لمدة 25 دقيقة وفي وعاء قومي بخلط جميع مكونات صوص البيتزا مع التحريك حتى يصبح متجانساً.

- قومي بإخراج شرائح الباذنجان من الفرن، ثم رشي جبن البارميزان والشيدر فوق كل شريحة.

- ضعي الشرائح في الفرن لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يذوب الجبن واتركي بيتزا الباذنجان تبرد قبل التقديم.

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