بودنج بسكويت بالموز

القاهرة - بوابة الوسط

حضري بودنج البسكويت والموز لصغارك، فهي حلي محببة لهم، وباردة وسريعة التحضير، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

5 حبات موز

كوب سكر

كوب حليب

صوص فراولة

2 باكت بسكويت قمح

زبدة بدرجة حرارة الغرفة

4 ملاعق نشا

فانيليا

طريقة التحضير

- في وعاء، ذوبي الحليب مع النشا والسكر، ثم ضعيها على النار، حتى يثقل القوام، ثم اضيفي الفانيليا.

- اطحني البسكويت، ثم ضعيه في بايركس، واضيفي عليه الزبدة السائلة، واخلطيهما جيدا.

- ساوي طبقة البسكويت في البايركس، ثم اضيفي عليها شرائح الموز، وادخليها الثلاجة، لتتماسك. وبعد أن تتماسك، اضيفي عليها البودنج، بعد تبريده قليلا، ثم زينيه بشرائح الموز وصوص الفراولة، وادخليه الثلاجة مرة أخرى، لتقديمه باردا.