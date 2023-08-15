كفتة عدس

القاهرة - بوابة الوسط

العدس من أهم البقوليات التي تحتوي علي العديد من البروتين والكربوهيدرات، ويعتبر من أهم عناصر قائمة طعام النباتيين. تعرفي على طريقة تحضير كفتة العدس الشهية معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو عدس بجبة

2 ثمرة بطاطا مسلوقة ومقطعة مكعبات

بصلة مقطعة مكعبات

ملعقة صغيرة ثوم

حزمة كسبرة خضراء

2 مكعب مرقة خضراوات

ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل

3/4 كوب بقسماط ناعم

ملعقة كبيرة سمن نباتي

لازانيا رول بالدجاج

طريقة التحضير

- اغسلي العدس تحت مياه جارية، واتركيه في الماء 5-6 ساعات أو طول الليل، ثم تخلصي من الماء، واتركيه جانباً.

- في وعاء، اخلطي العدس مع مكعبات البطاطا المسلوقة ومكعبات البصل والثوم المفروم والكسبرة الخضراء ومكعب مرقة الخضراوات، وافرمي الخليط السابق فرماً ناعماً، ثم أعيديه في الوعاء مرة أخرى.

- تبيله بالبهارات والملح والفلفل حسب المذاق، ثم اضيفي البقسماط الناعم بالتدريج مع العجن، حتى تحصلين على قوام متجانس، ثم اعملي تجويفا في العجينة، وضعي فيه السمن.

- سخني فحمة على النار، ثم ضعيها وهي ساخنة على السمن، وغطي الوعاء بإحكام، واتركيها 20-30 دقيقة.

- ارفعي الغطاء، وتخلصي من الفحمة والسمن، واعجني العجينة مرة أخرى، وربما تحتاجين لإضافة القليل من البقسماط، حتى تحصلين على قوام متماسك.

- شكلي العجينة إلى أصابع أو كرات، ويمكنك أن تضعيها في أطباق فوم، وغطيها بورق فويل، واتركيها في الفريزر، حتى تحتاجين لتسويتها.

- اقليها في قليل من الزيت، مع التقليب على كل الجوانب، حتى تحصلين على نضج متساوٍ، واخرجيها على ورق مطبخ، واتركيها حتى تتخلص من الدهون الزائدة، وتصبح جاهزة للتقديم.

