صفائح اللحم السورية لعيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

استعدي بأشهى وألذ الوصفات المميزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يحل خلال أيام قلائل، وحضري صفائح اللحم الشامية، للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك.

وصفيحة اللحم إحدى الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، وهي وجبة خفيفة وتعتبر من المقبلات، تعرفي معنا إلى مكوناتها وطريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

- 6 أكواب دقيق أبيض.

- 1/2 كوب زيت.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- كيلو لحم مفروم.

- 1/4 كيلو لية.

- كيلو ونصف طماطم.

- بصلة.

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

- حبة ثوم.

- معدنوس.

طريقة التحضير:

- نحضر وعاء كبيرا ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.

- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيّا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيّا حتى تتكون عجينة ملساء.

- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.

طريقة تحضير خليط اللحم:

- نقوم بتقشير الطماطم وتقطيعها ثم نتركها حتى تجف من السوائل ثم نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة.

- نقوم بفرم المعدنوس، ومن الممكن إضافة البقدونس له.

- نخلط كل من الطماطم والثوم والبصل والبقدونس والنعناع معا، ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب حتى تختلط كل المكونات ثم نقوم بخلط خليط الطماطم مع خليط اللحم.

- نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها لكرات متوسطة الحجم.

- نضع الكرات على سطح أملس نظيف ونقوم بفردها حتى تصبح دائرية.

- نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن ونرش عليها القليل من الدقيق.

- نضع العجين ونقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام طرف شوكة ثم نقوم بوضع خليط اللحم على وجه العجين.

- ندخل الصينية الفرن حتى تنضج صفائح اللحم وتصبح جاهزة للتقديم.

وستكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023، فيما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1444 هـ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في السعودية الأحد الماضي.