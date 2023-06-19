إندومي بقطع الدجاج طبق شهي للغاية ومغذٍ عبارة عن نودلز مع قطع دجاج فيليه مطبوخة بصوص مميز من الصويا وصلصة حارة، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
باكت إندومي
4 ملاعق كبيرة زيت
½ بصلة صغيرة مفرومة
½ حبة فلفلة صغيرة مفرومة
100 غرام قطع دجاج
ملعقة كبيرة كاتشب
ملعقة كبيرة صلصة حارة
3 ملاعق كبيرة صويا صوص
2 كوب ماء
بصل أخضر للتزيين
طريقة التحضير
- نضع الزيت في مقلاة ونضيف البصلة والفلفل ونحرك حتى تذبل ونضيف الدجاج ونحرك من حين لآخر حتى تنضج تماما.
- نضيف كلا من الكاتشب والصلصة الحارة والصويا صوص وزيت وبهارات ظرف الإندومي ونحرك.
- نغلي الماء في طنجرة ونسلق فيه شعيرية الإندومي حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها فوق الدجاج والصوص.
- نحرك المكونات جيدا مع بعضها، ثم نسكبها في طبق التقديم ونزين بالبصل الأخضر وتصبح جاهزة للتقديم.
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