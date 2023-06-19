إندومي بقطع الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

إندومي بقطع الدجاج طبق شهي للغاية ومغذٍ عبارة عن نودلز مع قطع دجاج فيليه مطبوخة بصوص مميز من الصويا وصلصة حارة، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

باكت إندومي

4 ملاعق كبيرة زيت

½ بصلة صغيرة مفرومة

½ حبة فلفلة صغيرة مفرومة

100 غرام قطع دجاج

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة صلصة حارة

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

2 كوب ماء

بصل أخضر للتزيين