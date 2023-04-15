حساء دشيشة ومعكرونة بالبصلة على مائدة اليوم الرابع والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع والعشرين من أيام شهر رمضان.

حساء دشيشة

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الدشيشة الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخك بكل سهولة وتستمتعي وأنت وكل أفراد أسرتك بمذاقه من صنع يديكِ، حسب «شهية».

المكونات

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون

بصلة صفراء متوسطة الحجم، مقشورة ومفرومة فرمًا ناعمًا

نصف كيلوغرام من لحم الضأن المقطّع إلى مربّعات صغيرة

حبتان من الثوم المبشور ناعمًا

ساق من الكرفس النحيف مع الأوراق، مقطّع إلى شرائح رفيعة

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الكايين (الفلفل الأحمر الحار)

أربع ملاعق صغيرة من معجون الطماطم المكثّف

مئتا غرام من الشعير المكسر، المنقوع في الماء مدة ربع ساعة

نصف كوب من الحمص، المنقوع مدّة ليلة كاملة

حبّتان من الطماطم المقشّرة والمفرومة فرمًا ناعمًا

ملح

أوراق من المعدنوس، مفرومة خشنًا.

لتر ونصف من الماء

ملعقتان صغيرتان من النعناع اليابس

حبّة ليمون مقطّعة إلى أرباع

طريقة التحضير

- نسخّن زيت الزيتون في وعاءٍ مجوّف، نقلي البصل حتى يصبح طريًّا مدة خمس دقائق.

- نضيف لحم الضأن، ونستمر بالقلي حتى يصبح لون اللحم محمرّا من جميع الجهات، نضيف الثوم والبهارات المشكّلة والكرفس ومعجون الطماطم.

- نحرك المكونات بضع دقائق حتى تغلّف اللحم بالتساوي وحتى تفوح منه رائحة البهارات.

- نضيف الطماطم والحمص ونُحرك المكونات معًا، ثم نضيف الماء، نضع الغطاء، ونغلي المكوّنات على نارٍ خفيفة، ونتركها لتُطبخ حتى يصبح اللحم طريًّا عند غرزه بالشوكة.

- نضيف الشعير المكسّر، ونتركه يطبخ مدّة عشرين دقيقة إضافيّة، حتى يطرى الشعير.

وحين ويصبح الحساء كريميًا وكثيفًا، نزين الطبق بالمعدنوس، والنعناع قبل التقديم.

طاجن لحم بالبصل

طاجن لحمة بالبصل من الأكلات المفضلة للجميع، ولا تحتاج مكونات كثيرة، ولكن يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو بطاطا مكعبات.

4 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام) زيت.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة (على حسب الرغبة).

رشة بهارات.

رشة كركم.

كوب ماء.

طريقة التحضير

- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت، ونضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت، حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبيّا، ثم نرفعها إلى طبق جانبي.

- في الوعاء نفسه نضيف ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوانٍ، ثم نضيف الماء تدريجيا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها.

- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب.

- نحضر صينية التحضير، نضع فيها مكعبات البطاطا، ثم نضع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل، ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة، ونقلب برفق.

- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.

معكرونة بالبصلة

للمعكرونة طرقٌ عديدة للطهي، نُـقدِّم إليكِ اليوم طريقة طهيها بالبصلة من المطبخ الليبي في خطوات سهلة وسريعة.

المكونات

500 غرام معكرونة

نصف كيلو لحم خروف مقطع قطعًا كبيرة.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

رُبع ملعقة كبيرة فلفل أحمر (بابريكا).

رُبع ملعقة كبيرة كركم.

ملح.

القليل من الزيت.

نحو لتر ونصف اللتر ماء.

ثلاث بصلات مقطعة شرائح رقيقة.

كوب حمص منقوع.

نصف ملعقة زبدة.

رشة قرفة.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- نأخذ طنجرة ونضعها على النار ونضع بها قليلاً من الزيت، ونضيف قليلاً من البصل ونحركهما جيدَّا حتى يذبل البصل ثم نضيف الطماطم والكركم والفلفل الأحمر.

- ونحركها جيدًّا ثم نضيف اللحم ونحرك ثم نضيف قليلاً من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف باقي البصل والحمص ونحرك جيدًّا، ونضيف باقي الماء ونتركه حتى يبدأ بالغليان.

- ثم نتركه على نار هادئة نحو ساعة مع التحريك بين الحين والآخر، ويمكن إضافة الماء عند الضرورة. عندما ينضج اللحم وتشتد المرقة (تعقد) نطفئ النار.

- ونضع طنجرة أخرى بها ماء وملح ونسلق فيها المعكرونة وعندما تنضج المعكرونة نضعها في مصفاة ثم نضعها في طبق التقديم ونضيف لها نصف ملعقة زبدة ورشة قرفة ورشة فلفل أسود وقليلاً من المرقة ونحركها جيدًّا، ثم

- نسقيها بالقليل من المرقة ونضع فوقها البصل والحمص ونضع اللحم ونرشها بالقليل من القرفة وتُــصبح جاهزة للتقديم.

كعك بالتمر

إليك طريقة تحضير كعك التمر في خطوات بسيطة، وحضريها لكل أفراد أسرتك كوجبة فطور شهية وسريعة أو للتحلية، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات

3 أكواب دقيق

نصف كوب ماء

نصف كوب زبدة الذائبة

نصف كوب زيت

ملعقة ونصف بايكينغ بودر

ملعقة كبيرة سكر

صفار بيضة

بذور سمسم.

مكونات الحشوة:

250 غرامًا تمر مطحون

ملعقتان كبيرتان زبدة

طريقة التحضير

- في البداية، اخلطي السكر مع الماء حتى يذوب ثم أضيفي إليه الدقيق والزيت والزبدة المذوبة والبايكينغ باودر واخلطي المكونات للحصول على عجينة متجانسة.

ثم اخلطي التمر المطحون مع الزبدة وقرصيه على شكل لفافات صغيرة.

- وبعدها قسمي العجينة إلى قطع صغيرة ثم ضعي في وسط كل قطعة عجين لفافة واحدة من حشوة التمر.

وهنا لفي العجين فوق الحشوة للحصول على شكل كعكة دائرية.

- ثم ضعي أقراص الكعك على صينية خبز وادهنيها بصفار البيض وانثري عليها بذور السمسم.

- ثم أدخلي الصينية الفرن حرارته 180 درجة اخبزي الكعك حتى يصبح ذهبي اللون.

وأخيرُا، أخرجي الكعك من الفرن ويصبح جاهزًا للتقديم.

حساء دشيشة (الإنترنت)

لحم بالبصلة (الإنترنت)

بسكويت بالتمر (الإنترنت)