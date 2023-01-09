معكرونة بفواكه البحر...

حضري معنا اليوم معكرونة فواكه البحر، وإليك هذه الوصفة السهلة لعمل هذا النوع الشهي من المعكرونة، «سوبر ماما».
المقادير:
¾ كيلو معكرونة إسباجتي أو بنّا
كوب جمبري صغير مقشّر ونظيف
¾ كوب سمك فيليه مقطع مكعبات
¼ كوب سلمون فيليه مقطع مكعبات
⅛ كيلو كاليماري
2 كوب عصير طماطم طازج مركز
بصلة صغيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
½ قرن فلفل أحمر حار مفروم
6 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
½ ملعقة صغيرة ريحان طازج مفروم
½ ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم
¼ ملعقة صغيرة أُوريغانو مجفف
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
في وعاء كبير، ضعي الجمبري والكاليماري والسلمون والفيليه والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.
اسلقي المعكرونة في ماء مغلي ومملح.
على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم، وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الفلفل الحار والريحان والزعتر والأُوريغانو والملح والفلفل الأسود وقلبي.
أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم، وقلبي جيدًا حتى يغلي. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.
على نار متوسطة، سخني باقي الزيت، ثم أضيفي فواكه البحر، وقلبي لمدة 8 دقائق.
صفي المعكرونة من الماء، ثم أضيفيها إلى الصلصة. أضيفي فواكه البحر وقلبي جيدًا، ثم قدميها ساخنة وزينيها بأوراق الريحان.. وصحتين.
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