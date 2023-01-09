معكرونة بفواكه البحر

القاهرة - بوابة الوسط

حضري معنا اليوم معكرونة فواكه البحر، وإليك هذه الوصفة السهلة لعمل هذا النوع الشهي من المعكرونة، «سوبر ماما».

المقادير:

¾ كيلو معكرونة إسباجتي أو بنّا

كوب جمبري صغير مقشّر ونظيف

¾ كوب سمك فيليه مقطع مكعبات

¼ كوب سلمون فيليه مقطع مكعبات

⅛ كيلو كاليماري

2 كوب عصير طماطم طازج مركز

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

½ قرن فلفل أحمر حار مفروم

6 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة ريحان طازج مفروم

½ ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم

¼ ملعقة صغيرة أُوريغانو مجفف

ملح وفلفل أسود