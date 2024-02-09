المرشحون المؤيدون لعمران خان يتقدمون في نتائج الانتخابات التشريعية بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر المرشحون المستقلون المؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون حاليا عمران خان، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في باكستان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن نتائج استطلاعات غير رسمية بثتها قنوات تلفزة محلية اليوم الجمعة أظهرت تقدم المؤيدين لعمران خان.

وجرى منع «حركة الإنصاف الباكستانية» التي يتزعمها عمران خان من خوض الانتخابات كحزب، لكن الاستطلاع غير الرسمي الذي بثت نتائجه قنوات التلفزة المحلية أظهر أن المرشحين المستقلين، بمن فيهم عشرات ممن اختارهم حزبه، يتقدمون في معظم الدوائر الانتخابية، سواء في انتخابات البرلمان الاتحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية.

وبعد 11 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، لم تنشر اللجنة الانتخابية أي نتائج، وقد عزت هذا التأخير إلى «مشاكل في الإنترنت».