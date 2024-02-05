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الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 09:48 صباحا
الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية
الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يوم توليه مهامه في الحقبة الأولى، الأول من يونيو 2019, (أ ف ب)
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أعلن الرئيس السلفادوري، نجيب بوكيلة، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات الأحد.

وكتب بوكيلة على منصة «إكس»، «وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات»، قبل أن يبدأ بعد دقائق إطلاق الألعاب النارية في العاصمة سان سلفادور، بحسب وكالة «فرانس برس».

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