الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية
القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 09:48 صباحا
الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يوم توليه مهامه في الحقبة الأولى، الأول من يونيو 2019, (أ ف ب)
أعلن الرئيس السلفادوري، نجيب بوكيلة، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات الأحد.
وكتب بوكيلة على منصة «إكس»، «وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات»، قبل أن يبدأ بعد دقائق إطلاق الألعاب النارية في العاصمة سان سلفادور، بحسب وكالة «فرانس برس».
تعليقات