الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس السلفادوري، نجيب بوكيلة، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات الأحد.

وكتب بوكيلة على منصة «إكس»، «وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات»، قبل أن يبدأ بعد دقائق إطلاق الألعاب النارية في العاصمة سان سلفادور، بحسب وكالة «فرانس برس».