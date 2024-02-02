أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس مدينة شيكاغو، الأربعاء على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر، مع قيام عمدة المدينة براندون جونسون بالإدلاء بالتصويت الفاصل.

يأتي الإعلان الرمزي في ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، بعد أسابيع من الاجتماعات العامة الصاخبة مع اضطرابات من المتظاهرين، بما في ذلك الأربعاء الماضي، عندما أصبحت الأمور صاخبة للغاية لدرجة أن رئيس البلدية في فترة ولايته الأولى اضطر إلى إخلاء غرف المجلس مؤقتًا، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

ويتضمن القرار، الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 24 صوتا مقابل 23، دعوة لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن.. فيما كان من بين المؤيدين في الغرف القس جيسي جاكسون.

وشيكاغو هي أحدث مدينة أميركية توافق على مثل هذا القرار غير الملزم، بعد أتلانتا وديترويت وسان فرانسيسكو في الأشهر الأخيرة.

«نصوت بالأمل والتضامن»

وقال عضو المجلس المحلي دانييل لا سباتا، أحد رعاة القرار: «هل أعتقد أن الكلمات التي نتحدث بها اليوم، وكيف نصوت اليوم، تؤثر بشكل مباشر على السياسة الدولية؟، أنا لا أعتقد ذلك. ليس لدي تلك الأوهام. لكننا نصوت بالأمل.. نحن نصوت بالتضامن. نحن نصوت لمساعدة الناس على الشعور بأنهم مسموعون في عالم الصمت».

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وظل القرار دون تغيير إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية على الرغم من إلحاح العضو اليهودي الوحيد في المجلس، عضو المجلس المحلي ديبرا سيلفرشتاين، التي سعت إلى مزيد من الدعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي وانتقاد حماس.