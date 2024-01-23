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3 توابع لزلزال الصين بقوة 5.5 ريختر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 01:07 مساء
3 توابع لزلزال الصين بقوة 5.5 ريختر
مقياس ريختر. (أرشيفية: الإنترنت)
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 سجل المعهد الأميركي للجيوفيزياء ثلاث هزات أرضية إضافية لزلزال عنيف ضرب المنطقة الحدودية بين الصين وقرغيزستان، بلغت قوتها 5.5 و5.1 و5 درجة على التوالي

وهز زلزال عنيف، أمس الثلاثاء المناطق على طول الحدود بين الصين وقرغيزستان بقوة سبع درجات. 

ولم يتضح حجم الأضرار البشرية نتيجة الزلزال، لكن المعهد الأميركي يشير إلى إمكان حدوث أضرار واسعة النطاق جراء هذا الزلزال. وأفادت قنوات تلفزيونية في العاصمة الهندية نيودلهي بحدوث هزات أرضية قوية في المدينة التي تقع على بعد نحو 1400 كيلومتر من مركز الزلزال، وفق موقع «طقس العرب» الإلكتروني.

وجرى تسجيل وقوع الزلزال حوالي الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينيتش الإثنين)، على عمق 27 كيلومترًا وتحديدا في منطقة شينجيانغ الصينية، وعلى بعد حوالي 140 كيلومترا غرب مدينة أكسو.

توقع حدوث كارثة نتيجة الزلزال
وعلى الرغم من عدم ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا في المنطقة الجبلية والريفية المتأثرة بالزلزال، إلا أن المعهد الأميركي للجيوفيزياء تحدث عن احتمال وقوع خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الأضرار قد تكون جسيمة، مع توقع حدوث كارثة واسعة النطاق.

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يُذكر أن الزلزال أثر على سكان مناطق في قرغيزستان وكازاخستان، ولم يجر الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار في هاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

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