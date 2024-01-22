البرلمان التركي يصوِّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

يصوت البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلت الإثنين قناة «سي إن إن تورك» الإخبارية الخاصة، الأمر الذي ينهي تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على هذا الانضمام.

وفي حال مصادقة تركيا، تبقى المجر العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت إليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو عامين، بحسب «فرانس برس».

«موقف تركيا بشأن عضوية السويد»

وأكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في 10 يناير الجاري، أن «طريق السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيكون مفتوحا ومتاحا بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا».

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كلام قورتولموش جاء في تصريحات أدلى بها، لفت فيها إلى أن «لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مررت عضوية السويد في (ناتو) مؤخرا». وشدد أن «موقف تركيا بشأن عضوية السويد في الـ(ناتو) واضح وصريح.. والجمعية العامة للبرلمان ستناقش عضوية السويد بحسب أولوياتها بين الملفات الأخرى التي لديها».

وأوضح أن «طريق عضوية فنلندا في الـ(ناتو) باتت مفتوحة بعد وفائها بالتزاماتها»، مشددا على «ضرورة مراعاة السويد مطالب تركيا المشروعة للغاية، والمتمثلة في قطع دعم التنظيمات الإرهابية، وعدم السماح لها بالنشاط على أراضيها، وتوخّي الحذر حيال الإسلاموفوبيا في أوروبا».