كييف تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف مستودع نفط في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت أوكرانيا هجوما أدى إلى اندلاع حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا اليوم الجمعة، حسب ما كشفه مصدر في الأجهزة الأمنية الأوكرانية لوكالة «فرانس برس».

ويعد هجوم اليوم الثاني الذي يستهدف مستودعا روسيا للنفط خلال يومين، بعدما أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجوم آخر على منشأة لتخزين النفط في منطقة لينينغراد الروسية الخميس.

أوكرانيا تستهدف قطاع النفط والغاز الروسي

استهدفت كييف البنى التحتية المرتبطة بالنفط والغاز على مدى النزاع المتواصل منذ نحو عامين في عمليات تشدد على أنها للرد على ضربات ضد الأراضي الأوكرانية.

واستهدف هجوم الجمعة مستودعا في بلدة كلينتسي الواقعة على بعد حوالى 70 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.

الهجوم نفذته الاستخبارات الأوكرانية

وأكد مصدر أمني أوكراني للوكالة الفرنسية أن إدارة الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية نفّذت الضربة، من دون تقديم تفاصيل.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد فوق منشأة كلينتسي بعد الهجوم الذي قال مسؤولون روس إنه جرى بواسطة مسيّرة.

وأعلنت روسيا أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة لكنها ألقت «ذخيرة» على المستودع قبل اعتراضها، ما أدى إلى اندلاع النيران.